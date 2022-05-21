Израиль готовится к полномасштабной войне по всем фронтам

Армия обороны Израиля будет проводить масштабные учения по всей стране, во время которого будет проверяться система оповещения проникновения террористов на территорию Израиля, передает «Голос Израиля».

С 22 мая в Израиле будут проходить масштабные учения ВВС ЦАХАЛа и других сил безопасности. Военные будут тренироваться по всей стране.

Сообщается, что на днях также прошли учения, со сценарием самых страшных разрушений в центре Тель-Авива и блокады дорог.

«Со следующего месяца система оповещения о проникновении террористических ячеек действующая в Иудее и Самарии, будет также установлена в населенных пунктах на северной границе с Ливаном и Сирией, на южной границе с Египтом, и в зоне сектора Газа. Система будет активировать сигнал тревоги, требующий жителей запереться в домах», – передает издание.