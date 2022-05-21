Синоптики предупреждают жителей Баку: завтра возможны дожди

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня преимущественно без осадков. Однако вечером местами возможны дожди, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В сообщении говорится, что умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 13-15° тепла, днем 20-24° тепла, в Баку ночью 13-15° тепла, днем 21-23° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, опустится с 752 до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.