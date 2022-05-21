У Зеленского задались вопросом: «стоит ли торговаться с Россией?»

«Украина сможет самостоятельно деблокировать Черное море. Для этого ей нужно предоставить необходимое тяжелое вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня MLRS». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

По его мнению, 1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия, а сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен.

Он также задал риторический вопрос: стоит ли торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей?

«У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами», - резюмировал Подоляк.