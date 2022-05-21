В Ереване проходит антироссийский митинг

У посольства России в Ереване проходят акции проукраинских и пророссийских активистов. Акцию в защиту украинских военных, сдавшихся в плен в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе, предположительно, организовал лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, передает «Спутник».

Активисты принесли с собой украинский флаг и транспаранты с антироссийскими надписями. У некоторых в руках также были плакаты «Нет войне».

Так как акция была заранее анонсирована в соцсетях, то встретить их пришли пророссийские силы. Контракцию организовал основатель движения «Азатагрум», блогер Микаэл Бадалян.

Группы активистов находились на расстоянии 10-15 метров друг от друга. Их разделял полицейский кордон. Стражи правопорядка не допустили провокаций и стычек между представителями двух групп.