Украинские военные посмотрели российские телеканалы и уничтожили миномет «Тюльпан»
«Благодаря сюжету российских телеканалов украинская артиллерия вычислила местонахождение и уничтожила самоходный миномет России «Тюльпан» в Луганской области». Об этом говорится в сообщении Нацгвардии Украины.
В ведомстве отметили, что 240-мм самоходный миномет «Тюльпан» уничтожил мост между Северодонецком и Лисичанском.
«Артиллерия бригады быстрого реагирования НГУ и 24 бригады имени Короля Данила сначала выманила его из ангара, а затем уничтожила. Спасибо за наводку. Также на том же месте был уничтожен автопарк техники российских войск», - говорится в сообщении.