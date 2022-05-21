Эдуард Тополь, специально для haqqin.az 14:33

16 мая 2022, 22:25. Израильский араб принял участие в боях против сил безопасности в Дженине. Кроме того, четверо человек арестованы в связи с беспорядками в Умм-эль-Фахме. 16 мая 2022 г., 22.35. В районе Ат-Тур арабский водитель на большой скорости направил свой автомобиль в сторону пограничников, при этом сбив пешехода. Пограничники, следуя процедуре задержания подозреваемых, сделали несколько выстрелов по колесам машины. Водитель и четверо его пассажиров задержаны. 17 мая 2022, 09:18. Военнослужащие Армии обороны Израиля открыли огонь по террористу с холодным оружием, предпринявшего попытку атаковать их недалеко от Шхема. Нападавший ранен и доставлен в госпиталь. 17 мая 2022, 11:25. Премьер-министр Нафтали Беннет посетил одну из армейских бригад в Самарии. «Только сегодня ночью силовики произвели 18 задержаний разыскиваемых лиц, а двое резервистов предотвратили теракт». — сказал там премьер-министр и добавил: - Мы продолжим добираться до террористов даже в их спальнях по ночам, чтобы не дать им выйти на улицы Израиля. Мы не остановимся, пока не победим терроризм — вместе».

Прошу обратить внимание: эту статью я начинаю писать 17 мая, в 11 утра, то есть, практически, с линии фронта, и никто не знает, что еще случится у нас до вечера. Только вчера я слышал по радио, что за последний месяц в Израиле от рук террористов погибли 19 человек. А бравые заявления наших правительств о ближайшей победе над террористами я слышу уже пять лет, с первого дня приезда в Израиль, причем даже чаще, чем сообщения о новых терактах. Так в чем дело? Почему, несмотря на знаменитую мощь Армии обороны Израиля, ШАБАКа и Мосада, количество терактов не снижается, а растет? На днях было опубликовано большое интервью с бригадным генералом Лиором Акерманом, бывшем заместителем начальника управления в ШАБАКе. На вопрос о серьезной эскалации напряженности между евреями и арабами в Израиле он сказал: «Увеличение раскола в израильском обществе – это непрерывный и многолетний процесс, который постоянно подпитывается политиками… Сказывается отсутствие какой-либо национальной стратегии на протяжении многих лет, поэтому ситуация с каждым годом ухудшается и происходят взрывы насилия… Государство теряет контроль над арабскими городами, полиция не контролирует ситуацию… Но нужен не только кнут, но и пряник - требуются бюджеты на экономическое развитие, строительство, образование, здравоохранение, увеличение присутствия полиции в арабских городах… При этом главной проблемой является политика правительства по отношению к ХАМАСу. Наши действия основаны на стремлении максимально продлить перемирие с ХАМАСом, ведь мы считаем, что если начнется очередная военная операция (а она обязательно начнется, это только вопрос времени), то наша армия всегда сможет разгромить ХАМАС. Даже если ценой будет ущерб тылу и мирной жизни наших граждан, особенно в районах, близких географически к сектору Газа… Израиль позволяет ХАМАСу получать деньги и укреплять свои позиции, оставляя инициативу в руках ХАМАСа, который решает, когда проводить эскалацию… Я считаю, что внутренняя безопасность является главной проблемой Израиля. А учитывая отсутствие стратегии по этим вопросам, я не исключаю возможность гражданской войны в Израиле в обозримом будущем».

Не слабо, правда? Один из многолетних руководителей службы внутренней безопасности страны открыто обвиняет правительство - и прежнее, и нынешнее - в том, что своим тактическим попустительством и стратегическим бездействием они привели страну к реальной возможности гражданской войны! А теперь внимание: почему даже бригадный генерал остановился на полуслове и не назвал воюющие стороны? Что это за секрет Полишинеля? Ведь и ежу ясно, о войне кого с кем идет речь. Сегодня в Израиле проживает два миллиона арабов, часть из них называет себя палестинцами, и хоть ставьте меня к стенке, я никогда не поверю, что политикой кнута и пряника, т.е. жесткими силовыми мерами и щедрыми бюджетами на экономическое развитие, образование и здравоохранение так называемого «арабского сектора» наше правительство вместе с самыми опытными генералами сможет остановить процесс, который г-н Акерман назвал «увеличение раскола в израильском обществе». Я позволю себе уточнить, что речь идет не об одном расколе, а о нескольких. Первый - это раскол между израильтянами и арабами.

Второй - раскол внутри израильского лагеря на сторонников полного или частичного избавления от арабов и сторонников поиска возможностей мирного с ними сожительства. А третий - аналогичный раскол внутри арабского населения на сторонников избавления от израильтян и сторонников сожительства с ними. Так вот, участившиеся в Израиле теракты - это результат непримиримости позиций всех раскалывающихся сторон. И главным триггером для них чаще всего становятся баталии на Храмовой горе в Иерусалиме. А что такое Храмовая гора? Это на восточной стороне Старого Иерусалима прямоугольная площадь длиной 480 метров, шириной 300 метров и высотой 740 метров над уровнем моря. И вот из-за этого холмика уже больше трех тысяч лет идет сыр-бор. Три тысячи лет назад здесь был Первый храм, построенный царем Давидом, а в две с половиной тысячи лет назад – Второй Храм, построенный царем Иродом. Этот факт трудно отрицать, поскольку гора называется Храмовой и сохранились участки стен, построенные Иродом вокруг нее (например, Стена Плача). Правда, со времен Ирода Иерусалим переходил в руки то римлян, которые переименовали Иудею в Палестину, то арабов, которые на месте разрушенного Храма воздвигли Купол Скалы и мечеть Аль-Акса.

В ходе Первой мировой войны Иерусалим оказался под властью Британского мандата, а в 1948 году Храмовая гора оказалась под властью Иордании. В 1951 году на пороге мечети Аль-Акса арабскими экстремистами был убит первый король Иордании Абдаллах ибн Хусейн. Затем в результате Шестидневной войны Храмовая гора была захвачена израильской десантной бригадой, десантники установили над ней израильский флаг, однако вскоре Моше Даян передал управление Храмовой горой Исламскому Совету. В 1993 г., после подписания соглашений в Осло, управление мусульманскими святыми местами Храмовой горы перешло от Иордании к Палестинской автономии. Согласно иудаизму, паломничество евреев на Храмовую гору обязательно три раза в году: в праздники Песах, Шавуот и Суккот, а мусульмане хотят молиться в мечети Аль-Акса постоянно и массово посещают ее в Рамадан и в другие мусульманские праздники. Чтобы избежать столкновений, был разработан график раздельного посещения горы теми и другими, но он постоянно нарушается, и в настоящее время полиция Израиля запрещает евреям вносить на Храмовую гору молитвенники и даже молиться там, мотивируя этот запрет опасением нарушения порядка со стороны мусульман. Так в этом году, когда с самого начала Рамадана сотни молодых арабов на Храмовой горе забрасывали полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью, были ранены десятки участников этих баталий, один из них смертельно. И полиция приняла решение вообще закрыть для евреев возможность ее посещения – до особого уведомления (бессрочно). Но это не остановило беспорядки.