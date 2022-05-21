Визит делегаций Швеции и Финляндии в Турцию откладывается
Процесс по визиту делегаций Швеции и Финляндии в Турцию заторможен, страны ждут ответа из Анкары, сообщает газета Milliyet.
Ранее стало известно, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями Рабочей партии Курдистана.