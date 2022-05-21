В России предложили «денацифицировать» всю Европу

«Тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины». Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации России по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По его словам, экс-председатель Социал-демократов Германии Оскар Лафонтен сравнил на днях слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок «с языком нацистов».

«Её заявления о желании «разрушить Россию» сродни языку германских нацистов и «вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», - процитировал политика Андрей Климов.