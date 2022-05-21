Ильхам Алиев прибыл в Брюссель на переговоры с Пашиняном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению главы Европейского Совета Шарля Мишеля прибыл с рабочим визитом в столицу Бельгии – Брюссель, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению главы Европейского Совета Шарля Мишеля прибыл с рабочим визитом в столицу Бельгии – Брюссель, сообщает пресс-служба главы государства.
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