Мариуполь на грани катастрофы: яд от трупов может попасть в водопроводную систему

«Мариуполь, в результате боевых действий, находится на грани эпидемической и экологической катастроф. Трупный яд может попасть в водопроводную систему города». Об этом написала в Telegram омбудсмен Украины Людмила Денисова.

По ее словам, на протяжении почти трех месяцев захвата города жители хоронили убитых родных и соседей во дворах возле домов, находящихся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения.

«После запуска поврежденных систем водоснабжения, вода вышла на поверхность земли и размыла стихийные захоронения. Сейчас высока угроза попадания трупного яда, бактерий, микробактерий туберкулеза и других возбудителей в водопроводную систему, подземные источники и реки с морем», - написала омбудсмен.

