США могут вооружить Молдову, чтобы «сорвать планы России»

Конгрессмены США из Комитета по иностранным делам во время своего визита в Кишинев прокомментировали идею отправки западного оружия в Молдову для защиты от внешних угроз, сообщает moldova.europalibera.

Американские представители подтвердили, что такие переговоры ведутся, но помощь не должна «превышать» запроса молдавской власти.

«Нам нужно поговорить с молдавским правительством. Думаю, что мы должны убедиться, что мы сходимся во мнении в отношении того, что должно произойти. Не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы. Молдова является одним из наших лучших союзников. Одна из причин того, что Украина добьется успеха и успеха региона состоит в том, что мы будем работать вместе. Мы сосредоточим наши усилия на том, чтобы заставить всех наших союзников работать вместе в один голос и в одном направлении», - заявили конгрессмены.