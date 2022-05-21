В Беларуси заявили о проникновении «украинских диверсантов» на территорию страны

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что на территорию Беларуси заходят «украинские диверсионно-разведывательные группы». Об этом он заявил в эфире белорусского телеканала Беларусь-1.

«Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», - сказал он.