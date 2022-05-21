Посла США вызвали в МИД Турции
Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван в Министерство иностранных дел, передают турецкие СМИ.
Причиной вызова дипломата в МИД страны стало провокационное заявление об опасности участия в оппозиционном митинге в Стамбуле.
«Послу Флейку было выражено наше недовольство в связи с предупреждениями в преддверии митинга, которые содержали необоснованные утверждения о тех мерах, которые принимают наши силы безопасности на таких митингах», - пояснили во внешнеполитическом ведомстве страны.