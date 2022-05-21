Франция считает, что Украина может вступить в Евросоюз через 15-20 лет

«Вступление Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Украинским властям следует прислушаться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об альтернативном варианте». Об этом заявил министр-делегат Франции по европейским делам Клеман Бон.

«Вы должны быть честными. Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 или 2 года, то мы лжем. Это неправда. Вероятно, 15 или 20 лет», - цитирует Бона РБК-Украина.

Министр напомнил, что Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в ЕС – европейское политическое сообщество. По его мнению, украинским властям следует воспользоваться предложением президента Франции.