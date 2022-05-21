Франция: наша цель – не допустить победы России в Украине

«Франция считает российского президента Владимира Путина разжигателем войны, поэтому будет действовать так, чтобы не допустить победы России в войне против Украины». Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

По его словам, цель Франции заключается в недопущении победы России в Украине и в том, чтобы освободить Украину от российских войск.

«Мы предоставляем Украине средства, сами не воюя, чтобы она сопротивлялась. Они не провоцировали войну в России. Они стремятся освободиться от страны, которая захватила суверенное государство», - цитирует его РБК-Украина.