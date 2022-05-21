Министр иностранных дел Катара заявил, что Тегеран выразил готовность к компромиссу по «иранскому ядерному досье», имея в виду переговоры о возобновлении ядерной сделки между Ираном и мировыми державами, сообщает Al Jazeera.

Катарское телевидение процитировало министра иностранных дел шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который заявил, что достижение взаимопонимания будет способствовать стабильности в регионе Персидского залива и поможет нефтяным рынкам.

«Поступление на рынок дополнительных объемов иранской нефти поможет стабилизировать цены на сырую нефть и снизить инфляцию», – сказал министр.