«Хаменеи сказал, что Иран готов к компромиссу по «ядерной сделке» с Западом» МИД Катара
Министр иностранных дел Катара заявил, что Тегеран выразил готовность к компромиссу по «иранскому ядерному досье», имея в виду переговоры о возобновлении ядерной сделки между Ираном и мировыми державами, сообщает Al Jazeera.
Катарское телевидение процитировало министра иностранных дел шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который заявил, что достижение взаимопонимания будет способствовать стабильности в регионе Персидского залива и поможет нефтяным рынкам.
«Поступление на рынок дополнительных объемов иранской нефти поможет стабилизировать цены на сырую нефть и снизить инфляцию», – сказал министр.
Однако официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Хаменеи не сделал никаких замечаний по поводу компромисса, но сказал эмиру Катара, что Иран всегда желает продуктивных переговоров.
«Из контекста высказываний лидера ясно, что он имел в виду, что мяч находится на поле Соединенных Штатов, которые должны принять мудрое политическое решение, чтобы выполнить свои обязательства», – сказал Хатибзаде агентству Tasnim.
Накануне эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани, который встречался с Хаменеи во время визита в Иран ранее в мае, выразил оптимизм по поводу возможности достижения соглашения между США и Ираном, заявив о готовности помочь в этом вопросе.