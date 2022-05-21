На белорусско-украинской границе появились «Искандеры»

Сегодня, 22 мая, в Беларуси зафиксировано перемещение ОТРК «Искандер» к границе с Украиной, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Там также отмечают, что в Брестской области по-прежнему остаются единицы техники ВС России, которые могут передвигаться с колоннами Минобороны Беларуси.

«Несмотря на то, что большинство войск ВС России отступило с киевского направления еще в начале апреля, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника. Кроме того, время от времени продолжают фиксироваться запуски ракет из Беларуси по Украине», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее сегодня Нацгвардия Украины заявила, что Россия развернула установки ракетных комплексов «Искандер» в Белгородской области.