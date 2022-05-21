Президент Польши: Украина должна сама решать свое будущее

Президент Польши Анджей Дуда заявляет, что только Украина должна решать свое будущее, передает УНИАН.

«К сожалению, в Европе в последнее время появляются голоса, которые вызывают беспокойство, с призывами, чтобы Украина уступила требованиям Путина. Я хочу сказать четко: только Украина имеет право решать свое будущее!», - заявил Дуда в ходе выступления в Верховной Раде.

По его словам, мир, международное сообщество должны требовать от России «полностью покинуть территорию Украины и перестать топтать международное право».

«Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины. Ничего о вас без вас. Абсолютно. Это железный принцип, и его надо соблюдать», - подчеркнул Дуда.