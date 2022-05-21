Bloomberg: через три месяца российские самолеты придется разбирать на запчасти

Западные санкции больно ударили по российской авиапромышленности, в частности, по ее флагманской компании «Аэрофлот». По данным издания Bloomberg, подавляющее большинство из более чем 350 самолетов авиакомпании – это модели Airbus и Boeing, которые сталкиваются с надвигающимся дефицитом комплектующих.

После начала войны в Украине Европейский союз потребовал возвращения самолетов, взятых в лизинг российскими авиакомпаниями.

В России санкционировали изъятие арендованных коммерческих самолетов, и «Аэрофлот» в короткие сроки прекратил все международные рейсы, кроме полетов в Беларусь, под угрозой ареста самолетов. С тех пор он возобновил полеты в 13 стран, по сравнению с 56 странами до войны, переключившись на внутренние маршруты.

Другая проблема – недостаток комплектующих для самолетов иностранного производства, таких как Airbus и Boeing. По оценкам экспертов, деталей «Аэрофлоту» хватит на ближайшие три месяца, после чего придется разбирать часть самолетов, чтобы использовать их комплектующие.