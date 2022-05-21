Какие изменения внесены в правила оценки инвалидности?

инвалидность определяется оценкой до 31-60 процентов, 61-80 процентов и 81-100 процентов при нарушении функций организма более чем на 30 процентов;

слова «степень инвалидности (I, II, III) или ребенок до 18 лет с инвалидностью» заменены словами «процент нарушения функции»;

В связи с введением новых критериев в систему определения инвалидности Кабинет министров новым постановлением внес ряд изменений в «Правила установления инвалидности».

При наличии нескольких случаев нарушения функции, определяющих степень инвалидности, для каждого случая определяется отдельный процент. Если процент по двум показателям одинаковый, итоговый показатель определяется в 10 процентов. Если они различаются наибольший показатель превышает 10 процентов. В целом он не превышает 100 процентов;

В случаях, когда в нескольких случаях выявляются разные проценты нарушения функции, приводящие к установлению инвалидности, определяется причина инвалидности и наибольший процент дисфункций, обеспечивающий лучшую социальную защиту;

Если имеется следующая инвалидность:

15 лет подряд в диапазоне 31-60 процентов, 10 лет подряд в диапазоне 61-80 процентов, 4 года подряд в диапазоне 81-100 процентов, а также 15 по разным процентным соотношениям, следующая нетрудоспособность определяется бессрочно;

Периоды нетрудоспособности лиц с инвалидностью, выявленных до вступления в силу новых критериев, включаются в периоды, указанные в настоящих Правилах, как 81-100 процентов, 61-80 процентов и 31-60 процентов для I, II и III степеней, соответственно;

Поправки к правилам вступят в силу с 1 июля 2022 года.