Алекперов: Евросоюз не сможет заменить российскую нефть
«Евросоюз в среднесрочной перспективе не сможет найти замену российской нефти. При этом введение нефтяного эмбарго против России станет «наихудшим возможным сценарием» для обеих сторон». Об этом в интервью Financial Times заявил экс-президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
По его словам, строительство новой инфраструктуры для перенаправления российской нефти займет годы.
«Это не естественный процесс, каким является декарбонизация, и не краткосрочный кризис потребления, который возник во время пандемии коронавируса. Речь идет о крайне тяжелом энергетическом кризисе, который обернется негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка», - сказал Алекперов.
Экс-глава ЛУКОЙЛа добавил, что любой шаг Евросоюза по прекращению импорта российской нефти будет «шоком для всех» и пояснил, что в случае эмбарго «России придется сокращать добычу, замораживать скважины, как это делалось в начале пандемии в 2020 году.
Алекперов также уточнил, что «санкции часто носят хаотичный, эмоциональный характер», а также «затрагивают людей, которые не принимают никаких политических решений, не имеют политического влияния».
«Не говоря уже о фактических ошибках в них, в фамилиях, званиях или причинах наказания. Это не выглядит серьёзным, по крайней мере с юридической точки зрения, и отрицает важность этих мер в глазах общественности», – добавил Алекперов.