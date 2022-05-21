Алекперов: Евросоюз не сможет заменить российскую нефть

«Евросоюз в среднесрочной перспективе не сможет найти замену российской нефти. При этом введение нефтяного эмбарго против России станет «наихудшим возможным сценарием» для обеих сторон». Об этом в интервью Financial Times заявил экс-президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

По его словам, строительство новой инфраструктуры для перенаправления российской нефти займет годы.

«Это не естественный процесс, каким является декарбонизация, и не краткосрочный кризис потребления, который возник во время пандемии коронавируса. Речь идет о крайне тяжелом энергетическом кризисе, который обернется негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка», - сказал Алекперов.