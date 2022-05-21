Российские войска в Приднестровье приведены в состояние повышенной боеготовности

Российские войска на территории непризнанного Приднестровья находятся в повышенном состоянии боеготовности. Более того, они начали проверку местных вооруженных формирований, сообщает Генштаб ВС Украины в Facebook.

В ведомстве отметили, что обстановка на Бессарабском направлении остается напряженной, Россия проверяет местное войско.

«Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в повышенной степени боевой готовности. Основные усилия российские войска сосредотачивают на поддержании вооружения и военной техники в готовности к применению. Проведена проверка местных вооруженных формирований», – говорится в сообщении.