Alibaba и другие китайские гиганты начали массово увольнять сотрудников

Крупнейшие технологические компании Китая начали массово сокращать сотрудников, пишет South China Morning Post.

Увольнения проходят на фоне неопределенности регулирования в технологическом секторе и замедления роста экономики, вызванного борьбой с коронавирусом. В апреле уровень безработицы среди людей в возрасте от 16 до 24 лет в Китае достиг 18,2%.

Как отмечает издание, так как компании не раскрывают информацию, пока неизвестно, какие именно сотрудники подвергнутся увольнениям – при этом, по данным издания, сокращение рабочих мест происходит в широком спектре должностей.

В частности, крупнейшая игровая компания и медиахолдинг Tencent Holdings сокращает порядка 100 человек со своих спортивных каналов. По словам источника South China Morning Post, некоторые компании внутри Tencent страдают от сокращений ещё с апреля – так, из некоторых уже уволены целые команды, состоящие из более чем 20 сотрудников.

По данным издания, кроме Tencent сотрудников сокращает и Alibaba Group Holding – это отразится на работе таких подразделений, как DingTalk, Alibaba Cloud, Taobao и Taobao Deals.