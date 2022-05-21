Правительство Турции обсудит членство Финляндии и Швеции в НАТО

В Турции правительство страны на заседании под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник, 23 мая, рассмотрит в первоочередном порядке вопросы вступления в НАТО Швеции и Финляндии, сообщает телеканал TRT.

Отмечается, что правительство также планирует обсудить противодействие терроризму и операции, которые проводятся силами безопасности Турции в стране и за ее пределами – в Ираке и Сирии.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы урегулирования кризиса в Украине и дипломатические усилия, которые Турция предпринимает в этом направлении, ситуация в Восточном Средиземноморье, события в Ливии и Афганистане.