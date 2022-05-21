Сколько человек трудоустроили на «Марафоне занятости»?

В рамках «Марафона занятости», организованного Министерством труда и социальной защиты населения, ведется работа по обеспечению трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны.

Количество работодателей, присоединившихся к марафону, достигло 642. Из этих работодателей 342 принадлежат к государственному сектору и 300 к частному сектору. На марафон от работодателей было подано 4 363 вакансии.

По данным вакансиям уже трудоустроено 2 275 человек. Это 1 888 ветеранов и 387 членов семей шехидов.