Дуда призвал Европейский Союз «открыть двери перед Украиной»

Президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Европейский союз должен открыть двери перед Украиной.

«Большой призыв ко всему Европейскому Союзу, к лидерам ЕС: сегодня Украина нуждается в нашем сигнале, открытии европейских дверей для государства, для украинского общества, которое хочет быть частью европейских сообществ», - сказал Дуда.

Он добавил, что принятие решения о статусе Украины как кандидате на вступление в ЕС на саммите в июне имеет огромное значение.

«Прошу задуматься повсюду там, где были до сих пор сомнения. Страны, стремящиеся к Европейскому Союзу, должны получить четкий сигнал, что двери в ЕС открыты», - отметил польский президент.