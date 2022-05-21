В России хотят создать аналог «Евровидения»

Российский певец Николай Басков заявил, что в России собираются создать конкурс, который может стать отчасти аналогом «Евровидения», передает «Газета».

По словам исполнителя, для участия в песенном конкурсе пригласят «дружественные страны, которые в период распространения русофобии остались с Россией».

«Мы хотим сделать конкурс, в котором люди из разных стран будут петь на русском языке, тем самым будет популяризироваться культура. И в то же время они будут выступать в своем национальном стиле, представлять и свою страну, и свою музыку», – сказал артист.