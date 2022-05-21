ВОЗ: пандемия коронавируса еще не закончилась

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что отмена коронавирусных ограничений во многих странах не означает, что пандемия завершилась, передает ТАСС.

По его словам, падение заболеваемости и смертности от COVID-19 по всему миру, а также отмена ограничений во многих государствах являются большим прогрессом, но «проблема не решена нигде, пока она не решена везде».

Руководитель ВОЗ также указал, что почти в 70 странах в разных регионах заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему растет, при том, что число проводимых тестов на COVID-19 по всему миру уменьшается.