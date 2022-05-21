Руслан Лунев победил на Гран-при в Испании

В квалификации стрельбы из пневматического пистолета он набрал 580 очков и занял 4-е место, пробившись в финальную восьмерку.

В финале после пяти серий азербайджанский спортсмен занимал 2-е место, уступая только Дамиру Микечу из Сербии. Именно с ним Луневу предстояло побороться в финальном матче. Тут Руслан оказался сильнее соперника.

В этом году это уже четвертый успех Лунева на крупных международных соревнованиях. Он выиграл золото Гран-при в словенском Руше, стал серебряным призером Гран-при в хорватском Осиеке и занял 2-е место на Кубке мира в столице Египта Каире.

Если говорить о более ранних достижениях Руслана, то это победа на чемпионате Европы-2019 в Болонье (Италия), бронза на Кубке мира в Дели (Индия) и, конечно, пять золотых медалей на Исламиаде-2017 в Баку.

Стоит также добавить, что в составленном недавно Министерством молодежи и спорта рейтинге лучших спортсменов Азербайджана Руслан Лунев по итогам апреля занимал 1-е место.