Синегубов: Россия продолжает попытки захватить Харьковскую область

«Войска России продолжают предпринимать попытки захвата Харьковской области, потому что она является важным стратегическим регионом». Об этом заявил глава Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, российские войска не оставили идею захвата региона, потому что для них это плацдарм и коридор для пополнения войск на Луганской и Донецкой территориях.

При этом он добавил, что сейчас ведутся активные боевые действия на восточном и северо-восточном направлении области. Наиболее опасными районами остаются Волчанский, Купянский и Изюмский районы.