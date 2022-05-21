Россия обстреливает Николаев кассетными бомбами
«Николаев в воскресенье вечером обстреливают кассетными снарядами». Об этом в Telegram заявил мэр города Александр Сенкевич.
Мэр призвал горожан держаться подальше от окон.
«Николаев в воскресенье вечером обстреливают кассетными снарядами». Об этом в Telegram заявил мэр города Александр Сенкевич.
Мэр призвал горожан держаться подальше от окон.
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