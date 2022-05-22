Белый дом: Россия не сможет сорвать предоставление военной помощи Украине

«Даже если войска России нанесут удар по грузу, это не приведет к срыву военной помощи из США». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя заявления Минобороны России о якобы уничтоженной в Украине партии оружия из США и Европы.

Салливан отметил, что у него нет подтверждающей информации по этому вопросу.

«Но у нас разнообразные и устойчивые цепочки поставки оружия в Украину», – цитирует его Цензор.нет.