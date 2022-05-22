Президент форума в Давосе призвал к плану Маршалла

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал к плану Маршалла по восстановлению Украины, передает «Европейская правда».

«Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению, по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины», - сказал Бренде.

По его словам, речь идет об инфраструктуре, электричестве, школах, дорогах и мостах.

«Нам нужен план Маршалла для Украины», - добавил Бренде, добавив, что хочет выдвинуть призыв к такому плану на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе, которое начинается в понедельник, 23 мая.