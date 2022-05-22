Спикер парламента Эстонии прибыл в Баку

Делегация во главе со спикером парламента Эстонии Юрием Ратасом прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

В честь гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Парламентскую делегацию Эстонии встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель азербайджано-эстонской рабочей группы по межпарламентским связям Жаля Ахмедова и другие официальные лица.

В ходе визита спикер парламента Эстонии Юрий Ратас встретится с государственными и правительственными официальными лицами.