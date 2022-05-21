Шахрияр Мамедъяров одержал четыре победы и вышел в четвертьфинал Chessable Masters

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров вышел в плей-офф онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. По итогам предварительной стадии он занял 6-е место среди 16 участников и вышел в четвертьфинальную восьмерку.

Шахрияр набрал 22 очка из 45 возможных и, согласно регламенту, сыграет в четвертьфинале с китайцем Динь Лижэнем, занявшим в квалификации 3-е место.

В 15 матчах предварительного этапа Мамедъяров одержал четыре победы, десять раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Наш шахматист обыграл американца Сэма Шэнкленда, шведа Нильса Гранделиуса, а также двух индийских гроссмейстеров – Рамешбабу Прагнанандху и Пенталу Харикришну.

За победу давалось 3 очка, за ничью – 1. В плей-офф каждый матч будет состоять из четырех партий. А в финале таких матчей будет два.

В других четвертьфинальных парах встретятся: Аниш Гири (Нидерланды) – Арьян Тари (Норвегия), Магнус Карлсен (Норвегия) – Давид Антон Гихарро (Испания), Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Вэй И (Китай).

Контроль времени – 15 минут плюс 10 секунд за каждый ход. Если в плей-офф понадобится тай-брейк, то соперники сыграют две партии с контролем 5 минут плюс 3 секунды. Если и тут победитель не будет выявлен, то шахматистов ждет «Армагеддон», где у белых будет 5 минут, а у черных – 4, но их устроит и ничья.

Chessable Masters – это четвертое соревнование «Чемпионского тура» – 2022 Meltwater Champions Chess Tour. Призовой фонд турнира – 150 тысяч долларов. За каждую победу в квалификации шахматисты получат 750 долларов, за ничью – 250. Таким образом, Шахрияр Мамедъяров уже заработал 5500 долларов.

Общий призовой фонд всего «Чемпионского тура» – 1,6 млн долларов. Запланировано девять турниров – три больших и шесть регулярных. Два регулярных и один большой турнир уже состоялись. Шахрияр Мамедъяров участвовал в двух из них. В первом он занял 14-е место среди 16 участников, а в третьем расположился на 5-й позиции среди восьми шахматистов, при этом обыграв Магнуса Карлсена.