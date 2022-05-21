Австрия заморозила активы российских олигархов
Австрия заморозила активы российских олигархов на сумму 254 миллиона евро, пишет Wiener Zeitung.
Сообщается, что ответственная оперативная группа, возглавляемая Управлением государственной безопасности и разведки МВД, заморозила деньги в общей сложности на 97 счетах.
Сейчас расследуются другие подозрительные случаи, однако обнаружение подпадающих под санкции активов значительно затрудняется созданием международных компаний, трастовыми компаниями и подставными лицами.