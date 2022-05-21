Бельгия вводит карантин для больных оспой обезьян

Бельгия первой в мире ввела обязательный 21-дневный карантин для тех, кто заболел обезьяньей оспой, сообщает в воскресенье газета La Libre Belgique.

Решение было принято по итогам заседания бельгийской группы оценки рисков после того, как в стране обнаружили три случая заболевания.

Издание напомнило, что среди симптомов заражения сыпь на лице и теле, а также симптомы, схожие с признаками заболевания гриппом, а именно кашель, лихорадка, головная боль, воспаления лимфоузлов. В ВОЗ предупредили, что эксперты указали на передачу инфекции среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.