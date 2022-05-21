Guardian: специалисты по изготовлению «бочковых бомб» прибыли из Сирии в Россию

Инженеры, причастные к изготовлению известных «бочковых бомб» во время гражданской войны в Сирии, в течение нескольких недель находятся в России. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на свои источники в разведке.

«Разведки европейских стран зафиксировали приезд более 50 специалистов в Россию, где они уже несколько недель сотрудничают с представителями российских вооруженных сил. Их прибытие в Россию могло быть причиной, почему страны Запада предупреждали несколько недель назад, полагая, что россияне позвали их, дабы подготовить химическое оружие для применения в Украине», - пишет издание.