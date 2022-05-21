Зеленский вновь созвонился с Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили увеличение экспорта аграрной продукции и импорт топлива, передает РБК-Украина.
Также Зеленский рассказал британскому премьеру о ситуации на фронте.
«Рассказал о нашей встрече, о переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой, о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта агропродукции, а также импорта топлива в Украину», - сказал Зеленский.