Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:42

Как отмечал ранее haqqin,az, на фоне логистических и транспортных проблем, вызванных войной в Украине, особую актуальность для многих стран и, особенно, для России, вызывает проект «Север-Юг», о котором в последнее время все чаще стали говорить российские официальные лица.

После недавнего заявления в Дагестане вице-премьера Александра Новака, о котором мы уже писали, на этой теме вчера остановился министр транспорта РФ Виталий Савельев, заявивший, что введенные против России санкции по сути разрушили логистику в стране и вынудили Москву искать новые логистические коридоры. Именно в этом качестве рассматривается МТК «Север-Юг» и, в частности, российские порты на Каспийском море Оля, Астрахань и Махачкала. Российского министра поддержал и зампредседателя ирано-российской торговой палаты Джалил Джалалифар, по словам которого упомянутые транспортные линии могут принести обеим странам дохода больше, чем даже экспорт нефти. Транзит товаров через Каспий уже начал расти, однако по-настоящему его потенциал еще не раскрыт. Так, общий товарооборот между Россией и Индией составляет в год около 15 миллионов тонн, что говорит о значительных возможностях для морского транзита. А одним из необходимых шагов в этом направлении – это рост числа транзитных маршрутов на Каспии. Один только иранский порт Энзели (провинция Гилан) может ежегодно осуществлять перевалку 13,5 миллиона тонн грузов. Впрочем, и другие иранские порты на Каспийском море функционируют лишь на 70 процентов своего потенциала.

В свою очередь, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил о начале дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского судоходного канала, цель которых – увеличить загруженность проходящих по нему судов. Планируется, в частности, что до конца 2023 года будет достигнута глубина в 4,5 метра, что позволит заходить в эти порты судам с большим объемом груза. Понятно, что развитие судоходства и рост прямых морских перевозок, осуществляемых между Россией и Ираном – дело двух этих стран, которое не связано с Азербайджаном. Для Баку в этом плане куда больший интерес представляет железнодорожный сегмент МТК «Север-Юг», пересекающий всю территорию страны. И в этом плане не может не поражать тот факт, что, имея налаженное железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Россией, три страны-участницы проекта (Азербайджан, Россия и Иран) не могут продвинуть этот сегмент до территории Ирана, где уже без малого двадцать лет ведутся и все никак не завершатся работы по строительству железнодорожного полотна Решт-Астара. И в самом деле странно: за какие-то полтора года Азербайджан чуть ли не полностью восстановил на освобожденных от армянской оккупации территориях разрушенную инфраструктуру, Россия на наших глазах развивает дорогостоящий комплекс морской транспортировки грузов по Каспию, а небольшой сегмент железнодорожного полотна, на строительство которого, к тому же, Иран получил от Азербайджана льготный кредит на сумму 500 млн долларов, по-прежнему остается долгостроем. За это время в рамках транспортного коридора МТК «Север-Юг» была проложена железнодорожная магистраль Иран-Туркменистан-Казахстан-Россия по восточному берегу Каспия, которая действует не первый год. В данный момент расширяется морская линия Россия-Иран. А сухопутный западный маршрут через Азербайджан по-прежнему остается в статусе проекта. Пару раз в году встречаются представители сторон (в основном, Ирана и Азербайджана), делают обнадеживающие заявления, после чего… ничего не меняется.