Боррель заявил о необходимости создания армии Европы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимы Европейские вооруженные силы для обеспечения своей безопасности, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «новая среда безопасности» демонстрирует, что ЕС нужны современные Вооруженные силы, которые будут стремиться наращивать свои возможности. Для этого, указал политик, страны ЕС должны работать по трем основным направлениям.

Одним из них он назвал «работу по боеготовности войск», в том числе по пополнению запасов, вторым – увеличение существующих возможностей в течение следующих пяти лет. При этом Боррель призвал сосредоточить внимание на «пробелах, накопленных в прошлом», таких как модернизация противовоздушной обороны, кибер- и космические возможности и др.