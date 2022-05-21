«Глава исполнительной власти сказал мне, что даст распоряжения, - отметил Аллахвердиев. – Но за это я должен заплатить 40 тысяч манатов. Деньги я передал Джамилю Мусаеву».

В них, в частности, потерпевший Фарман Аллахвердиев сообщил , что, закупив за рубежом 90 голов крупного рогатого скота для занятия животноводством, попросил для этих целей выделить ему земельный участок.

Эльмар Керимов, адвокат экс-главы исполнительной власти, сообщил, что из 141 свидетеля по уголовному делу не допрошены лишь десять человек. После чего были оглашены следственные показания свидетелей, уклонившихся от явки в суд.

Как сообщает haqqin.az, несмотря на то, что на заседании для дачи показаний были приглашены еще несколько свидетелей, от явки в суд они уклонились. Прокурор также сообщил участникам процесса, что некоторые из указанных свидетелей не могут присутствовать по состоянию здоровья.

Аллахвердиев также сообщил, что пока он ждал выделения земельного участка, купленные им животные околели.

Рамиз Амиров, бывший начальник Имишлинского районного отдела образования, сообщил следствию, что в 2018 году достиг пенсионного возраста и обратился к главе исполнительной власти с просьбой оставить его в должности.

«За это Гаджиев попросил у меня 30 тысяч. Деньги я отдал Рагиму. Но Министерство образования контракт со мной не продлило, и мне пришлось уволиться. Когда я попросил Гаджиева вернуть мои 30.000, он страшно разозлился, накричал на меня и отправил в финансовый отдел, где Рагим вернул мне только двадцать тысяч манатов».

Другой потерпевший, Яшар Сафаров, показал, что в 2018 году работал начальником управления статистики Имишлинского района. После увольнения он подал заявление в исполнительную власть о переходе на другую работу. За это ему пришлось заплатить 12.000 манатов.

Вильям Гаджиев не согласился ни с одним из заявлений свидетелей, подчеркнув, что не знает потерпевших, никогда не видел их и не просил у них денег.

Затем были оглашены показания Мубариза Вердиева, занимающегося строительством в Имишлинском районе, в которых он сообщил, что встречался с Вильямом Гаджиевым в связи со строительством школы в районе в 2018 году:

«Он позвонил мне, сказал, что я должен заплатить 15 процентов от средств, выделенных на строительство. После чего я передал ему 181.000 манатов. Потом началась стройка, но денег не хватило. Пришлось брать кредит в банке…»

С аналогичной ситуацией столкнулся Байрам Исагов, руководитель ООО «Bərəkət», осуществлявший строительные работы в Имишли. На баланс его компании были переведены 45 тысяч манатов на строительные работы. Но после обналичивания все деньги забрала исполнительная власть.

В ответ Вильям Гаджиев сказал, что не знает этого свидетеля.

«Мне лично деньги никто не передавал, - отрезал обвиняемый. – В чем моя вина? А эти вообще в суд не пришли».

Другим свидетелем, давшим показания на суде, был Кямаледдин Гулиев, сообщивший, что, будучи диабетиком, обратился за помощью к исполнительной власти.

«Услышав, что исполнительная власть помогает больным, я обратился за помощью, и мне было выделено на лечение 6.000 манатов, - рассказал Гулиев. – Я их обналичил и отдал 5.800 манатов полицейским, стоящим у дверей исполнительной власти, а 200 манатов оставил себе. После этого мне выделили еще 7.000 манатов. Оттуда я получил уже триста…».

Глава ООО «Эйван» Натиг Ахмедов в своих показаниях сообщил, что встречался с Гаджиевым по поводу строительства районной школы. Тот сообщил, что на её строительство будет выделено 910 тысяч манатов, однако лично он должен получить 137 тысяч, иначе разрешения на строительство не будет. Предпринимателю пришлось строить школу на оставшиеся 770 тысяч манатов.

Суд продолжится 23 мая.