США могут отправить спецназовцев для охраны своего посольства в Украине

В США рассматривают возможность отправки спецназовцев для охраны посольства в Киеве. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

«Президенту Байдену пока не подали такого предложения. Однако, если он его одобрит, военные будут развернуты только для обороны и безопасности посольства, которое находится в зоне досягаемости российских ракет», - сообщили в администрации президента США, передает Цензор.нет.

Журналисты издания указывают, что это противоречит предварительным заявлениям Байдена об отсутствии американских военных в Украине, поэтому президенту США придется выбирать между избежанием военного присутствия в зоне боевых действий и обоснованной угрозой безопасности американских дипломатов.