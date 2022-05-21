Мамедов подозревал тещу, но задушил жену haqqin.az из зала суда
Завершился суд над 36-летним Вилаятом Мамедовым, вынужденным переселенцем из Губадлинского района, обвиняемым в убийстве жены. Свои действия Мамедов объяснил приступом ревности. Алию Мамедову, 31-летнюю мать двоих детей, он задушил из-за подозрений в измене.
Обвиняемый признал вину по предъявленным ему обвинениям.
В своих показаниях он сообщил, что был женат на покойной Алие Мамедовой четырнадцать лет. К разладу в семейных отношениях, по его словам, привело растущее безразличие к нему супруги. По словам подсудимого, он не знал, чем оно было вызвано.
В то же время, Мамедов не отрицал, что во многом ограничивал свободу жены. Например, он запрещал ей общаться с матерью, обосновывая это тем, что его теща когда-то изменила своему мужу. По словам Мамедова, несмотря на запрет, Алия не прервала полностью связь с матерью и разговаривала с ней по телефону, когда его не было дома. Он также заподозрил, что его жена пользуется вторым телефоном.
По словам Мамедова, примерно за неделю до убийства, он увидел, вернувшись домой, что Алия то-то быстро спрятала в постель.
«Когда я начал допытываться, жена сказала, что купила своему брату зарядное устройство для телефона. Этот ответ меня не устроил, я ударил её и начал обыскивать дом».
Опасаясь насилия, Алия убежала из дома, сообщила об инциденте в полицию и переехала к отцу.
19 октября супруги помирились, и Мамедов забрал жену из отцовского дома. Но после того, как он проверил выписки с номера Алии, зарегистрированного на его имя, Мамедова продолжали одолевать подозрения. После очередной сцены ревности Мамедов задушил жену телефонным кабелем, который предварительно положил в свой карман.
«Я думал, что Алия разговаривает по телефону с мамой, но она вела разговор с кем-то другим, - сказал Мамедов на суде. – Насколько мне известно, Алия познакомилась в «Тик-Токе» с другим мужчиной. Мало того, они дважды встречались. Меня это взбесило. Сожалею о своих действиях».
Алим Мамедов, отец покойной Алии, потребовал применить к бывшему зятю самое строгое наказание в соответствии с законом.
Мать убитой рассказала, что семь лет не могла видеться с дочерью и внуками. Вилаят Мамедов недолюбливал ее за то, что она развелась со своим первым мужем.
«Алия как-то позвонила мне на телефон отца и сказала, что Вилаят будит ее каждую ночь, прикладывает ей нож к горлу и угрожает. Она не знала, что делать. Вилаят употребляет наркотики и порой вел себя неадекватно. Но я не думала, что дойдет до такого».
Суд приговорил Вилаята Мамедова к 10 годам колонии строгого режима.