В то же время, Мамедов не отрицал, что во многом ограничивал свободу жены. Например, он запрещал ей общаться с матерью, обосновывая это тем, что его теща когда-то изменила своему мужу. По словам Мамедова, несмотря на запрет, Алия не прервала полностью связь с матерью и разговаривала с ней по телефону, когда его не было дома. Он также заподозрил, что его жена пользуется вторым телефоном.

В своих показаниях он сообщил, что был женат на покойной Алие Мамедовой четырнадцать лет. К разладу в семейных отношениях, по его словам, привело растущее безразличие к нему супруги. По словам подсудимого, он не знал, чем оно было вызвано.

Завершился суд над 36-летним Вилаятом Мамедовым, вынужденным переселенцем из Губадлинского района, обвиняемым в убийстве жены. Свои действия Мамедов объяснил приступом ревности. Алию Мамедову, 31-летнюю мать двоих детей, он задушил из-за подозрений в измене.

По словам Мамедова, примерно за неделю до убийства, он увидел, вернувшись домой, что Алия то-то быстро спрятала в постель.

«Когда я начал допытываться, жена сказала, что купила своему брату зарядное устройство для телефона. Этот ответ меня не устроил, я ударил её и начал обыскивать дом».

Опасаясь насилия, Алия убежала из дома, сообщила об инциденте в полицию и переехала к отцу.

19 октября супруги помирились, и Мамедов забрал жену из отцовского дома. Но после того, как он проверил выписки с номера Алии, зарегистрированного на его имя, Мамедова продолжали одолевать подозрения. После очередной сцены ревности Мамедов задушил жену телефонным кабелем, который предварительно положил в свой карман.

«Я думал, что Алия разговаривает по телефону с мамой, но она вела разговор с кем-то другим, - сказал Мамедов на суде. – Насколько мне известно, Алия познакомилась в «Тик-Токе» с другим мужчиной. Мало того, они дважды встречались. Меня это взбесило. Сожалею о своих действиях».

Алим Мамедов, отец покойной Алии, потребовал применить к бывшему зятю самое строгое наказание в соответствии с законом.

Мать убитой рассказала, что семь лет не могла видеться с дочерью и внуками. Вилаят Мамедов недолюбливал ее за то, что она развелась со своим первым мужем.

«Алия как-то позвонила мне на телефон отца и сказала, что Вилаят будит ее каждую ночь, прикладывает ей нож к горлу и угрожает. Она не знала, что делать. Вилаят употребляет наркотики и порой вел себя неадекватно. Но я не думала, что дойдет до такого».

Суд приговорил Вилаята Мамедова к 10 годам колонии строгого режима.