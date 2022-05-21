Российские туристы отвернулись от Азербайджана

«Направление всесезонное, но сейчас люди едут на море, как правило, предпочитая Турцию», – заключил Жарков.

Направление сейчас практически не спрашивают, зато спросом пользуются соседние Узбекистан и Армения. Он считает, что ситуация еще может измениться, так как россияне традиционно посещали Баку на уикенды, также они ценят санаторно-курортное лечение в республике, прежде всего Нафталан.

«Партнеры прислали повышенные цены на «Формулу 1», которая состоится с 9 по 12 июня, расценки выросли не только за счет курса валюты, но и в долларах», – подчеркнул генеральный директор компании «Жарков-тур» Андрей Жарков.

Азербайджан в качестве туристического направления существенно проигрывает другим странам СНГ. Россияне практически не интересуются туристическими поездками в Азербайджан и на это есть весомые причины. Об этом говорится в обзоре, проведенном изданием RATA, касающегося отдыха россиян.

Генеральный директор компании «Де Визу» Алексей Лебедь согласен со своим коллегой: «Востребована Турция, а спрос на Азербайджан пока не восстановился до показателей двухлетней давности. Перевозка дорогая, сейчас не найдешь билет дешевле 40-50 тысяч рублей в оба конца».

Эксперт отметил, что Каспийское побережье Азербайджана больше ориентировано на местный рынок и имеет довольно ограниченный ресурс размещения, однозначно проигрывая конкуренцию турецким курортам.

«Думаю, спрос будет зависеть, прежде всего, от нормализации геополитической обстановки. В перспективе надеемся на восстановление интереса к Азербайджану», – сказал он.

В компании Fun&Sun весьма активно продвигают направление и в этом году отмечают спрос выше показателей допандемийного периода примерно на 30%, в том числе на майские праздники. До 80% от общего объема бронирований приходится на сити-туры в Баку и 15% – на экскурсионные туры с посещением нескольких городов.

«Бронируют, в основном, близкие даты, глубина продаж в среднем две недели. Стоимость туров увеличилась примерно на 4-8%. К примеру, трехдневный экскурсионный тур на базе «четверки» с вылетом регулярным рейсом из Москвы 30 мая обойдется от 69 тысяч рублей на человека», – уточнила ведущий менеджер по связям с общественностью Татьяна Коршунова. Она также заметила, что год назад, когда турпоток был меньше, превалировал спрос на отели уровня 5*. Теперь же, с ростом популярности направления, спрос равномерно распределяется на все категории размещения.

«При расширении ассортимента отелей со стороны принимающих компаний и оптимизации цен у Азербайджана есть потенциал для дальнейшего развития на российском рынке», – добавила г-жа Коршунова.

Не согласны с бесперспективностью азербайджанского направления и в компании PAC Group. По словам ведущего менеджера Дениса Полушина, спрос на Азербайджан не затихает: «Бронируют наши тематические туры, например, на «Формулу 1», которая состоится с 9 по 12 июня, и гастрономические программы. На весну больше спрашивали сити-туры в Баку, лечение на курортах Нафталан и Галаалты. На лето преобладают запросы на пляжный отдых, также на лечение и «Формулу 1». Цены на размещение особо не изменились, но выросла стоимость авиабилетов. Прямой рейс стоит около 57 тысяч рублей и выше, это зависит от даты, с пересадкой можно найти билет от 30 тысяч».

Эксперт также упомянул, что Каспий пока востребован меньше Крыма, так как в Азербайджан требуется сертификат о вакцинации, к тому же, россияне не хотят заморачиваться с обменом валюты.

«Но на самом деле проблем с этим не возникает. Несмотря на то, что карту «Мир» не принимают, в обменниках меняют российские рубли на манаты. Возможно, не все об этом знают», – резюмировал Полушин.