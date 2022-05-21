Прорыв на переговорах Алиева и Пашиняна: Армения и Азербайджан достигли шести результатов! срочно в номер
Завершился третий раунд переговоров между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в рамках «брюссельского формата». В Баку и Ереване, да и в самом Брюсселе, как и в Москве с Вашингтоном с напряжением следили за стрелками часов. Ведь еще накануне переговоров, в отличие от второго раунда на сей раз экспертное сообщество было настроено довольно скептически. Да и судьба самой встречи, особенно после неожиданных заявлений Пашиняна аккурат спустя несколько часов после московских консультаций, повисла на волоске. Почти никто не верил в прорыв на брюссельской площадке, особенно в свете мощного давления, с которым армянский премьер столкнулся, как внутри страны, так и из вне.
Однако по завершении пятичасовых напряженных переговоров прозвучавшее заявление Шарля Мишеля можно расценить, как сенсационное и историческое. «Брюссельский формат» достиг исторических результатов, в чем немаловажную роль сыграл и сам лидер Евросоюза.
«Мы рассмотрели весь комплекс вопросов, подробно обсудили гуманитарные вопросы, включая разминирование территорий, усилия по освобождению пленных и решению судьбы пропавших без вести», - осторожно начал в своем новоиспеченном заявлении Мишель, озвученном спустя считанные минуты после завершения переговоров.
Впервые после окончания второй карабахской войны, Алиев и Пашинян пришли к важнейшим достижениям по основным направлениям армяно-азербайджанского урегулирования.
Первый результат
Итак, главным достижением состоявшейся встречи является достигнутая договоренность о проведении первого совместного заседания комиссии по делимитации и безопасности границ. Обнародована и конкретная повестка заседания.
Второй результат
Лидеры Армении и Азербайджана договорились по вопросу осуществления мер по деблокированию транспортных сообщений. Главный итог: Алиев и Пашинян согласовали принципы, регулирующие транзит через пресловутый Зангезурский коридор (в заявлении Мишеля указывается следующее название транзитного маршрута – Западный Азербайджан-Нахчыван прим.ред.), а также международные перевозки посредством транспортной инфраструктуры обеих стран.
Третий результат
Алиев и Пашинян согласовали принципы управления границами, обеспечения безопасности, таможенных сборов и правил в рамках международных перевозок. В ближайшие дни вице-премьеры Азербайджана и Армении продолжат консультации по достигнутым договоренностям.
Четвертый результат
Намечена встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран. Встреча состоится в ближайшие недели. Обнародован и предмет переговоров Байрамова и Мирзояна – окончательный мирный договор.
Пятый результат
Евросоюз взял на себя обязательство примкнуть к процессу посредством Экономической консультативной группы. По всей видимости, можно ожидать позитивные сдвиги, в том числе и в ускорении реализации европейской помощи в деле восстановления освобожденных азербайджанских провинций.
Шестой результат
Алиев и Пашинян достигли взаимопонимания в вопросах разминирования освобожденных территорий и расследования дела без вести пропавших в период карабахских войн.
Резюме
В своем заявлении для средств массовой информации, президент ЕС демонстративно обошел терминологию, вызывающую болезненную реакцию азербайджанского руководства. В частности, затрагивая проблему прав армянского населения в Азербайджане, Мишель произнес закрепленное в азербайджанском законодательстве новое название бывшего конфликтного региона – Карабах. Что касается проблематики прав армянского этнического меньшинства, то азербайджанское правительство неоднократно заявляло о необходимости обеспечения естественных и законных прав этих азербайджанских граждан.
«Брюссельский формат» переговоров между Азербайджаном и Арменией трансформировался в ключевую и безальтернативную дипломатическую площадку для окончательного урегулирования проблем между двумя странами. Эту уверенность выразил и Мишель, объявивший о следующей встрече Алиева и Пашиняна. Лидеры двух стран останутся в тесном контакте и встретятся через несколько недель - в июле или августе. Похоже, две страны и два народа вплотную подошли к долгожданному и окончательному миру!..