Все возможные соперники «Карабаха» в Лиге чемпионов Полный список
В воскресенте стали известны все возможные соперники азербайджанского футбольного клуба «Карабах» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Как уже сообщал haqqin.az, на этой стадии «Карабах» будет не просто «сеяным», а рейтинг-фаворитом раунда. В активе чемпиона Азербайджана 25 баллов, и это лучший результат на данном этапе, в котором примут участие 30 клубов. Команде Гурбана Гурбанова может достаться один из 14-ти «несеяных» клубов (чемпиона Армении УЕФА с «Карабахом» разведет).
Вот список потенциальных соперников агдамского клуба: «Линфилд» (Северная Ирландия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Шахтер» (Беларусь), «Сутьеска» (Черногория), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Лех» (Польша), «Хайбернианс» (Мальта), «Тобол» (Казахстан), «Шкупи» (Северная Македония), РФШ (Латвия), «Динамо» (Батуми, Грузия), «Тирана» (Албания), «Балкани» (Косово), а также победитель предварительного раунда с участием «Левадии» (Эстония), «Интера» (Андорра), «Викингура» (Исландия) и чемпиона Сан-Марино.
Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов состоится 14 и 15 июня. Игры 1-го раунда пройдут 5/6 и 12/13 июля.
«Карабах» будет также «сеяным» при жеребьевке 2-го и 3-го квалификационных раундов, если дойдет до этой стадии. Во 2-м раунде «Карабаху» могут достаться «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Цюрих» (Швейцария), а также победители пар 1-го раунда с участием таких клубов, как «Марибор» (Словения), «Слован» (Словакия), ХИК (Финляндия), ТНС (Уэльс), «Дюделанж» (Люксембург), «Жальгирис» (Вильнюс, Литва), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) и «Шэмрок Роверс» (Ирландия).
В 3-м раунде на данный момент возможными соперниками «Карабаха» являются «Аполлон» (Кипр), а также победители пар с участием следующих команд: «Лудогорец» (Болгария), «Шериф» (Молдова), ЧФР (Румыния), «Буде-Глимт» (Норвегия) и «Ференцварош» (Венгрия).
И лишь в раунде плей-офф «Карабах», если доберется до этого этапа, не будет «сеяным». На текущий момент на заключительной квалификационной стадии Лиги чемпионов «Карабах» могут поджидать «Копенгаген» (Дания), а также победители пар с участием «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Црвены Звезды» (Сербия) и «Олимпиакоса» (Греция).
Как видим, для попадания в групповой этап главного еврокубка «Карабаху» нужно пройти четырех соперников. Чемпион Азербайджана также может оказаться в групповом турнире Лиги Европы или Лиги конференций, если вылетит на более ранней квалификационной стадии Лиги чемпионов.
Напомним, что еще три клуба – «Нефтчи», «Зиря» и «Габала» - представят Азербайджан в Лиге конференций. Они начнут выступление со 2-го квалификационного раунда. «Нефтчи» будет там «сеяным», а «Зиря» с «Габалой» - нет. Потенциальные соперники наших команд пока полностью не определены, но уже известно, что «Зиря» и «Габала» могут нарваться на такие команды, как швейцарские «Базель» и «Янг Бойз», чешская «Славия», греческий ПАОК, турецкий «Истанбул Башакшехир», тель-авивский «Маккаби», норвежский «Мольде» и другие.