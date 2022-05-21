Как уже сообщал haqqin.az, на этой стадии «Карабах» будет не просто «сеяным», а рейтинг-фаворитом раунда. В активе чемпиона Азербайджана 25 баллов, и это лучший результат на данном этапе, в котором примут участие 30 клубов. Команде Гурбана Гурбанова может достаться один из 14-ти «несеяных» клубов (чемпиона Армении УЕФА с «Карабахом» разведет).

Вот список потенциальных соперников агдамского клуба: «Линфилд» (Северная Ирландия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Шахтер» (Беларусь), «Сутьеска» (Черногория), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Лех» (Польша), «Хайбернианс» (Мальта), «Тобол» (Казахстан), «Шкупи» (Северная Македония), РФШ (Латвия), «Динамо» (Батуми, Грузия), «Тирана» (Албания), «Балкани» (Косово), а также победитель предварительного раунда с участием «Левадии» (Эстония), «Интера» (Андорра), «Викингура» (Исландия) и чемпиона Сан-Марино.

Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов состоится 14 и 15 июня. Игры 1-го раунда пройдут 5/6 и 12/13 июля.

«Карабах» будет также «сеяным» при жеребьевке 2-го и 3-го квалификационных раундов, если дойдет до этой стадии. Во 2-м раунде «Карабаху» могут достаться «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Цюрих» (Швейцария), а также победители пар 1-го раунда с участием таких клубов, как «Марибор» (Словения), «Слован» (Словакия), ХИК (Финляндия), ТНС (Уэльс), «Дюделанж» (Люксембург), «Жальгирис» (Вильнюс, Литва), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) и «Шэмрок Роверс» (Ирландия).