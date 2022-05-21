Белый дом: Россия не сможет прервать наши поставки оружия в Украину

Россия, хоть и пытается бить по транспортным путям и отдельным партиям поставляемого в Украину оружия, все же не сможет серьезно помешать этим поставкам, заявил советник президента США Джейк Салливан, передает Русская служба BBC.

«У нас есть, как мы считаем, диверсифицированная и надежная цепь поставок оружия в Украину. Поэтому даже если россиянам и удастся накрыть какую-то из партий на территории Украины, фундаментально, стратегически это не помешает нам оказывать военную помощь», - сказал Салливан на брифинге, отвечая на вопрос о заявлениях российского Минобороны о ракетных ударах по партиям западного оружия в Украине.