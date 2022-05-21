Россия укрепляет позиции в Черном море
Россия укрепляет свои позиции в Черном море и выдвигает судно черноморского флота «Адмирал Макаров», повышается вероятность новых ракетных ударов, сообщает Оперативное командование «Юг» (оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в южной части территории страны).
«В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из семи больших десантных кораблей и двух ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота «Адмирал Макаров», следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается», - отмечается в сообщении.