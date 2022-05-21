Депутат Бундестага: «...Канцлер Германии не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну»

«Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Выиграла в том смысле, чтобы российские солдаты были вытеснены из страны». С таким заявлением выступил депутат Бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер, заместитель председателя парламентской контрольной комиссии по деятельности германских спецслужб, передает Deutsche Welle.

Кизеветтер резко раскритиковал Олафа Шольца за нерешительность в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине.

«Я думаю, что он (Шольц) тянет время», - сказал Кизеветтер.

По его мнению, чем дольше будет длиться эта война, а немцы не будут поставлять оружия, тем тяжелее будет ситуация для Украины, тем громче будут раздаваться призывы к перемирию, то есть к замораживанию успеха России.